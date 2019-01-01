Глава Групи дружби з Україною в парламенті Британії Джон Віттінгдейл надіслав листи зі словами підтримки українським морякам, захопленим Росією в районі Керченської протоки.

Про це повідомило у Twitter посольство України у Великій Британії, передає Укрінформ.

"Ми вдячні Джону Віттінгдейлу, який від імені Групи дружби з Україною в парламенті Великої Британії надіслав листи підтримки капітанам та екіпажам трьох українських кораблів, захоплених Росією внаслідок акту агресії 25 листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Українське диппредставництво у Британії опублікувало один з таких листів у пості.

"Дорогий капітане! Від імені Групи дружби з Україною у парламенті Великої Британії хочу побажати вам і вашому екіпажу всього найкращого у 2019 році. Я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому ви повернетеся додому до своїх родин. Я також буду радий одного дня провести вам екскурсію парламентом Британії та запросити вас на склянку пива! Будьте сильними!" - написав Віттінгдейл.

До Групи дружби з Україною у парламенті Британії входить понад 40 депутатів.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також 24 моряків.

Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх моряків, після чого їх перевезли до Москви.

Координатор команди адвокатів Микола Полозов повідомив, що всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.