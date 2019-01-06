Блокада Азовського моря керується з окупованого Криму, а кількість російських військовослужбовців в 2 рази перевищує офіційні дані української розвідки.



Про це в інтерв'ю виданню Апостроф розповів експерт з питань Криму, головний редактор порталу BlackSeaNews, голова наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.



"Якщо ми повернемося до Азовської кризи й копнемо трохи глибше, то побачимо, що блокада Азовського моря керується з Криму. Центр управління рухом суден в Керченській протоці знаходиться в порту Керч, лоцманів надає так само порт Керч, та й в цілому протокою керує також порт Керч. Переважна більшість берегових охоронних кораблів прикордонної служби РФ, які беруть участь в огляді і затриманні суден, - це катери й кораблі, які базуються в Криму. Місце базування "Ізумруда", який таранив наш буксир “Яни Капу” 25 листопада 2018 року - Балаклава. Чому так? Бо ганяти із Сочі далекувато буде. Можна сказати ширше: в цілому спробою окупації Азовського моря керують з Криму, і без нього ніяких таких спроб не було би. Крим - це операційна база, без якої все, що відбувається, було би неможливо", - сказав Клименко.



"Захоплені “вишки Бойка” біля Одеси - це теж окупований кримський шлейф. Ця пухлина розповзлася. І якщо ми кажемо про вірогідність (а вона існує) якихось морських операцій Росії на експортних морських українських шляхах, то за потреби це все теж буде керуватися із Криму. Тобто центр управління всім, що би не відбувалося, буде там, це факт", - каже експерт.

На його думку кількість і склад окупацыйних військових з’єднань в Криму вже не буде дуже сильно збільшуватися, бо в цьому немає потреби. Зараз країна-окупант будує залізничний міст в Крим,через нього можна дуже швидко у разі потреби перекидати нові сили.

Однак, в Криму знаходиться в два рази більше військового контингенту, ніж наводить військова розвідка України. "Вони наводять, що там 31 тисяча з перспективою на 40, а ми кажемо, що за нашими оцінками й відчуттями, там уже під 60 тисяч. У нас, як у економістів, є й власні методи підрахунку. Наприклад, житлове будівництво, програма військової іпотеки. Ми вважаємо, що дуже велике зростання населення Севастополя, а це 14% за роки окупації, близько 100 тисяч офіційно зареєстрованих нових севастопольців, радше за все, відбулося за рахунок членів сімей військовослужбовців", каже Клименко.



"Офіцери армії, спецслужб з великими зірками на погонах і вищі чиновники Росії не будуть прописуватися в Севастополі, бо ж нікому не потрібно стати нев’їзним до цивілізованого світу. А у рядових контрактників та молодих офіцерів без житла немає іншого виходу, бо треба десь жити. В РФ є програма військової іпотеки, за якою можна отримати пільговий банківський кредит, але для цього треба постійно проживати на цій території. Тож коли ми бачимо приріст населення, особливо в Севастополі, то розуміємо, що це військові та члени їх сімей.



Ми бачимо і знаємо, що в Північному Криму з’являються цілі нові квартали житла для російських військових, бо там розгортаються великі військові частини. Ми вважаємо, що справжня оцінка зараз дуже важлива, адже Крим став військовою загрозою не тільки для України, але й для Молдови, Румунії, Болгарії, Грузії. Які воєнні дії не відбувалися б, вони опиратимуться на фундамент Криму", - попереджає Андрій Клименко.