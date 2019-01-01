Румунія впродовж наступних шести місяців головування у Європейській Раді зосередить зусилля на підготовці оновленого європейського законодавства, яке відображатиме потреби та вимоги громадян Євросоюзу та забезпечить сталий розвиток для всіх країн-членів ЄС.

Про це заявив міністр у європейських справах Румунії Джеордже Чамба у вівторок, 8 січня, під час прес-конференції за підсумками засідання ради ЄС із загальних справ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо працювати з метою досягнення результатів. Наша мета - зберегти єдність Євросоюзу та його гармонійний розвиток протягом динамічного періоду, який позначений багатьма викликами, зокрема ті, що пов’язані із Brexit. Ще одне з найбільш важливих питань – формування наступної багаторічної фінансової перспективи. Останнє за списком, але не за значенням – це проведення європейських виборів», - зауважив румунський урядовець.

Він зауважив, що програма Румунського головування побудована на чотирьох основах, які можуть бути окреслені як ключові слогани: «Європа дій та сталого розвитку», «Більш безпечна Європа», «Європа як потужний глобальний актор» і «Європа спільних цінностей».

«Наше завдання – просунутися якомога далі у розробці законодавства, яке впливає на повсякденне життя всіх європейців. При цьому ми зберігаємо послідовність та спираємося на стратегічні документи ЄС, які враховують потреби та вимоги громадян Євросоюзу», - зауважив Чамба.

Він повідомив, що в ЄС розпочався наступний інституційний цикл. Попереднє «тріо» головування в Європейській Раді у складі Естонії, Болгарії та Австрії передало естафету наступному європейському «тріо», в якому протягом наступних 18 місяців Румунія працюватиме разом із фінськими та хорватськими колегами для послідовного втілення європейського порядку денного.

«Ключовим моментом нашого головування буде проведення саміту ЄС у місті Сібіу 9 травня, за два тижні до виборів у Європейський парламент. Тож до цього моменту наше головування буде напружено працювати протягом трьох місяців, щоб зробити якомога більше для підготовки саміту», - сказав румунський міністр.