Володимир Балух привітав митрополита Київського і Всієї України Епіфанія з наданням автокефалії Православній церкві України

19:26 08.01.2019 0 комментариев Крым

Про це стало відомо після відвідування адвокатом Володимира Балуха в керченській колонії.

“Шановний пане Предстоятелю Митрополит Київський і всієї України, Владико Епіфаній! Дозвольте привітати Вас, а в Вашій особі і всіх священослужителів, прихожан і простих мирян Канонічного Православ’я України із знаковою історичною подією – поверненням автокефалії нашій Святій Церкві!”, – звернувся українець в своєму привітанні до митрополита, передає  Кримська правозахисна група.

Кримчанин відзначив величезне історичне значення томосу про автокефалію Православної Церкви України. Він зазначив, що природна і непоказова духовність споконвіку є невід’ємною чеснотою українського народу і стрижнем омріяної державності України.

Своє звернення Володимир Балух закінчив такими словами:

“Свято вірю, що по храмах відтвореної під Вашим проводом Церкви із непідробною щирою вдячністю віряне повторюватимуть стале “… Славне торжество пророка твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі: алилуя.

З глибокою повагою до Вас і вірою в благість обраного шляху!

Щиро Вас! Володимир Балух Слава Ісусу Христу! Слава Україні!”



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