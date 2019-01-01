Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал пакет из трех законов, который ужесточает условия содержания для осужденных по “экстремистским” и “террористическим” статьям.

Первый закон вносит изменения в статьи 58 и 72 УК РФ. В частности, теперь осужденные по статьям 205.2 (публичные призывы к терроризму, его публичное оправдание или пропаганда) часть наказания могут отбывать в тюрьме. Ранее на эту категорию осужденных такая норма не распространялась и они могли отбывать наказание в исправительных колониях, пишет Крымская правозащитная группа.

Кроме того, мужчины, осужденные по статье 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней), после вынесения приговора должны будут провести в тюрьме не менее одного года, независимо от того, сколько времени они провели в СИЗО.

Второй закон пакета корректирует статьи 74 и 130 УИК РФ с учетом изменений, введенных первым законом. Эти нормы также распространяются и на заключенных, осужденных по ряду других статей.

Система учреждений в России, исполняющих наказание в виде лишения свободы, включает в себя колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или особого режима и тюрьмы, в отдельных случаях следственные изоляторы. Условия отбывания наказания в тюрьмах суровее, чем в исправительных колониях. Например, те, кто отбывает срок в тюрьме, не могут передвигаться по территории исправительного учреждения без конвоя, такие люди практически не привлекаются к работам. В соответствии с ч. 7 ст. 74 УИК РФ в тюрьмах содержатся:

Осуждённые за особо опасный рецидив преступления;

Осуждённые к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений;

Осуждённые, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания (режима), переведённые из исправительных колоний.

Всего в структуре ФСИН РФ на данный момент действует 8 тюрем. На территории Крыма таких учреждений нет, а, значит, людей будут вывозить из Крыма в РФ.

На сегодняшний день в СИЗО содержатся 25 крымчан — фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”, обвиняемых по ст. 205.5 и 205.2. Если им вынесут приговоры по этим статьям, то отбывать как минимум часть наказания они могут отбывать уже в тюрьмах.

Содержание украинских политзаключенных в тюрьмах вместе с особо опасными преступниками может представлять серьезную опасность для их жизни и здоровья.

Третий закон вносит изменения в статьи 73 (места отбывания лишения свободы) и 81 УИК (отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении).

Часть 4 статьи 73 устанавливает категории осужденных, которые должны отбывать сроки не в своем регионе, а «в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы». В список таких заключенных в числе прочих добавили людей, осужденных по статьям 205-206, 208-211, а также по статьям 281, 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней).

В эту категорию могут войти украинские политзаключенные, которых преследуют по “делу украинских диверсантов”, “делу свидетелей Иеговы”. Также в этот список могут попасть те, кого преследуют за участие в крымскотатарском батальоне или Меджлисе крымскотатарского народа, который в РФ признали экстремистской организацией.

Действие новых законов может быть применено к крымчанам, которые получат приговоры по указанным статьям после 28 декабря 2018, когда вступил в силу новый пакет изменений.

Сейчас по этим уголовным статьям в Крыму обвиняется минимум шесть граждан Украины:

1 человек по “делу Свидетелей Иеговы” (ст. 282.2 УК РФ)

3 человека по “делу украинских диверсантов” (ст. 281 УК РФ)

2 человека по “делу об участии в крымскотатарском батальоне” (ст. 208 УК РФ)

Перемещение заключенных в колонии, находящиеся вдали от родного дома, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, т.к. практически разрываются связи с семьёй, существенно ограничивается возможность для членов семьи навещать их и передавать необходимые продукты и вещи. Кроме того, перемещение жителей оккупированных территорий на территорию оккупирующей державы является нарушением ст. 49 Женевской конвенции от 1949 года «О защите гражданского населения во время войны».