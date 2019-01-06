Окупований півострів Крим ніколи не зможе мати світлого майбутнього, і незабаром він стане абсолютно сірою зоною без економіки, інвестицій, банків, але з військовими базами.

Таку думку озвучив експерт з питань Криму, головний редактор порталу BlackSeaNews, голова наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко в інтерв'ю виданню Апостроф.

«Революції там не було і не буде. Крим вже навіть не дуже цікавий для професіоналів, як в перші роки окупації. Ми всі розуміємо, які процеси там відбуваються. Всі тренди відомі і нічого нового там, в принципі, бути не може. Збережеться велика дотаційність, десь 85%, там не буде інвестицій, не буде великої кількості туристів», – вважає експерт.

За його словами, у Росії провальні очікування щодо анексованого півострова. Клименко нагадав, що російська влада розраховувала на величезне число туристів після відкриття Кримського моста, але цього не сталося. Насправді, туристичній статистиці вірити не можна, а те, що заявляють в РФ, є тільки пропагандою."Якщо об’єктивно, то ми зафіксували до 7-8% зростання туристичного потоку після відкриття мосту", - додав експерт.

Клименко впевнений, що зараз треба переглянути і дещо додати до розуміння ролі окупованого півострова. "В перші роки окупації ми говорили, що Крим – це проблема, бо там є утиски свободи ЗМІ, переслідування людей, арешти, допити, є утиски кримськотатарського народу, громадян України. Сьогодні ці процеси в Криму, на жаль, стали звичними. Окупанти будуть додушувати народ, змушуватимуть іти на співпрацю з окупаційною адміністрацією, витискатимуть активну частину громадян із півострова".

Крім того Клименко вважає, що Керченський міст на розвиток окупованого Криму не вплине, він потрібен тільки військовим.