Посол США в Германии "все еще возмущен" захватом Россией украинских кораблей и военных в Черном море
|18:18 08.01.2019
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|Крым
Посол США в Германии Ричард Гренелл "все еще возмущен" захватом Россией в ноябре 2018 года украинских кораблей и военных в Черном море.
Об этом дипломат написал в Твиттере, передает Цензор.Нет.
"День 44. Россия надеется, что мы просто приспособимся к их новой агрессии. Я все еще возмущен", – написал Гренелл.
Накануне посол США написал в Твиттере, что "эта российская агрессия не должна быть вознаграждена". В хэштегах к своему твиту он напомнил о строительстве "Северного потока-2".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
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