Вертолет Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты
|17:57 08.01.2019
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|Украина
Экипаж нового спасательного вертолета Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты.
Об этом сообщает Народная армия, передает Флот - 2017.
Летчики и инженерно-технический персонал бригады отмечают, что новый вертолет достаточно прост в эксплуатации и обслуживании, и экономичнее своих предшественников.
Командование бригады планирует использовать новую машину для санитарных перевозок: вертолет может транспортировать двух тяжелораненых на носилках в сопровождении медработника. Кроме того, для доставки раненого на борт вертолета необязательно осуществлять посадку, можно использовать лебедку.
Напомним, данный вертолет был приобретен и ввезен в Украину более десяти лет назад для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако с момента строительства вертолет не эксплуатировался, находился на хранении на Львовском государственном авиаремонтном заводе.
8 июня этого года вертолет торжественно передали в эксплуатацию командиру 10-й авиационной бригады Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и уже через несколько дней его доставили бортом транспортного самолета Ил-76 на аэродром «Кульбакино».
Справка:
Ка-226 - многоцелевой вертолёт, предназначен для перевозки 6 пассажиров или 1350 кг груза (в том числе и на внешней подвеске).
Летно-технические характеристики:
Экипаж: 1-2 человека
Пассажиров: 4-7 человека (в зависимости от установленного модуля)
Размеры:
Диаметр несущего винта: 13,00 м
Длина фюзеляжа: 8,10 м
Высота с вращ. винтами: 4,15 м
Масса:
Норм. взлётная: 3100 кг
Макс. взлётная: 3400 кг
Силовая установка:
Двигатели ГТ 2 х Arrius 2G1
Мощность на взлетном режиме 580 л.с.
Максимально продолжительный режим 580 л.с.
Мощность на чрезвычайном режиме 705 л.с.
Крейсерская скорость: 195 км/ч
Макс. скорость: 210 км/ч
Дальность полёта: 600 км
Статический потолок (Вне влияния земли): 4100 м
Статический потолок (В зоне влияния земли): 4600 м
Практический потолок: 5700 м
Скороподъёмность: 636 м/мин
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