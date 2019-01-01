Экипаж нового спасательного вертолета Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты.

Об этом сообщает Народная армия, передает Флот - 2017.

Летчики и инженерно-технический персонал бригады отмечают, что новый вертолет достаточно прост в эксплуатации и обслуживании, и экономичнее своих предшественников.

Командование бригады планирует использовать новую машину для санитарных перевозок: вертолет может транспортировать двух тяжелораненых на носилках в сопровождении медработника. Кроме того, для доставки раненого на борт вертолета необязательно осуществлять посадку, можно использовать лебедку.

Напомним, данный вертолет был приобретен и ввезен в Украину более десяти лет назад для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако с момента строительства вертолет не эксплуатировался, находился на хранении на Львовском государственном авиаремонтном заводе.

8 июня этого года вертолет торжественно передали в эксплуатацию командиру 10-й авиационной бригады Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и уже через несколько дней его доставили бортом транспортного самолета Ил-76 на аэродром «Кульбакино».

Справка:

Ка-226 - многоцелевой вертолёт, предназначен для перевозки 6 пассажиров или 1350 кг груза (в том числе и на внешней подвеске).

Летно-технические характеристики:

Экипаж: 1-2 человека

Пассажиров: 4-7 человека (в зависимости от установленного модуля)

Размеры:

Диаметр несущего винта: 13,00 м

Длина фюзеляжа: 8,10 м

Высота с вращ. винтами: 4,15 м

Масса:

Норм. взлётная: 3100 кг

Макс. взлётная: 3400 кг

Силовая установка:

Двигатели ГТ 2 х Arrius 2G1

Мощность на взлетном режиме 580 л.с.

Максимально продолжительный режим 580 л.с.

Мощность на чрезвычайном режиме 705 л.с.

Крейсерская скорость: 195 км/ч

Макс. скорость: 210 км/ч

Дальность полёта: 600 км

Статический потолок (Вне влияния земли): 4100 м

Статический потолок (В зоне влияния земли): 4600 м

Практический потолок: 5700 м

Скороподъёмность: 636 м/мин