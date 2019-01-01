Вертолет Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты

17:57 08.01.2019 0 комментариев Украина

Экипаж нового спасательного вертолета Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты.

Об этом сообщает Народная армия, передает Флот - 2017.

Летчики и инженерно-технический персонал бригады отмечают, что новый вертолет достаточно прост в эксплуатации и обслуживании, и экономичнее своих предшественников.

Командование бригады планирует использовать новую машину для санитарных перевозок: вертолет может транспортировать двух тяжелораненых на носилках в сопровождении медработника. Кроме того, для доставки раненого на борт вертолета необязательно осуществлять посадку, можно использовать лебедку.

Напомним, данный вертолет был приобретен и ввезен в Украину более десяти лет назад для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако с момента строительства вертолет не эксплуатировался, находился на хранении на Львовском государственном авиаремонтном заводе.

8 июня этого года вертолет торжественно передали в эксплуатацию командиру 10-й авиационной бригады Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и уже через несколько дней его доставили бортом транспортного самолета Ил-76 на аэродром «Кульбакино».

Справка:

Ка-226 - многоцелевой вертолёт, предназначен для перевозки 6 пассажиров или 1350 кг груза (в том числе и на внешней подвеске).

Летно-технические характеристики:

Экипаж: 1-2 человека

Пассажиров: 4-7 человека (в зависимости от установленного модуля)

Размеры:

Диаметр несущего винта: 13,00 м

Длина фюзеляжа: 8,10 м

Высота с вращ. винтами: 4,15 м

Масса:

Норм. взлётная: 3100 кг

Макс. взлётная: 3400 кг

Силовая установка:

Двигатели ГТ 2 х Arrius 2G1

Мощность на взлетном режиме 580 л.с.

Максимально продолжительный режим 580 л.с.

Мощность на чрезвычайном режиме 705 л.с.

Крейсерская скорость: 195 км/ч

Макс. скорость: 210 км/ч

Дальность полёта: 600 км

Статический потолок (Вне влияния земли): 4100 м

Статический потолок (В зоне влияния земли): 4600 м

Практический потолок: 5700 м

Скороподъёмность: 636 м/мин



Ещё на эту тему:

11:18 08.01.2019
В Николаеве в бригаде тактической авиации состоялась первая в 2019 году летная смена / Фото
11:11 11.12.2018
Украина планирует закупку американских истребителей
12:12 20.11.2018
В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus
20:58 05.09.2018
Николаевские авиаремонтники займутся самолетами-амфибиями Бе-12
09:59 22.06.2018
В Украине пройдут масштабные авиационные учения
14:54 05.06.2018
Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ еще один самолет / Фото
14:15 04.06.2018
В ВСУ прокомментировали экстремальный полет Су-25 над пляжем в Кирилловке / Видео
08:37 01.06.2018
Одесский авиационный завод разработал варианты модернизации самолета-разведчика Су-24МР / Фото
16:02 26.12.2017
Американцы начали скупать военные самолеты в Украине
11:56 27.07.2017
Морская авиация ВМСУ впервые за годы независимости получит новый вертолет / Фото
13:15 30.03.2017
Морская авиация ВМСУ пополнится еще одним отремонтированным вертолетом / Фото
08:36 01.11.2016
Поврежденные в Крыму российскими оккупантами украинские истребители вновь на боевой службе / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
Все новости страны
Греция Греция
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
Все новости страны
Россия Россия
16:38 08.01.2019
Путин ввел в строй СПГ-терминал на случай гипотетической газовой блокады Калининградской области со стороны Литвы
15:02 08.01.2019
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
13:55 08.01.2019
В России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М" для Военно-морского флота
18:18 06.01.2019
ВМФ Ирана и России готовятся к совместным военно-морским играм в регионе Каспийского моря
Все новости страны
Румыния Румыния
19:58 08.01.2019
Румунія назвала чотири слогани свого головування в ЄС
19:39 04.01.2019
Румунія надала 85 стипендій для українських студентів
15:01 02.01.2019
Румунія очолить головування Ради ЄС в обстановці розбіжностей із Євросоюзом
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
Все новости страны
Турция Турция
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
10:57 08.01.2019
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России
13:31 02.01.2019
Мраморное море возле известного курортного города, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров / Фото
Все новости страны
Украина Украина
21:05 08.01.2019
ЄСПЛ підтвердили, що отримали від України заяву у "належній формі" щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки
20:50 08.01.2019
В Киеве огласили приговор пособнику крымских оккупантов
20:35 08.01.2019
Британський депутат надіслав листи захопленим РФ українським морякам
20:20 08.01.2019
Блокада Азовського моря керується з окупованого Криму - експерт
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс