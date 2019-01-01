Наблюдательный совет Одесского припортового завода уже на этой неделе рассмотрит возможность начать перевалку зерна на мощностях предприятия.

Об этом сообщил первый заместитель главы правления Николай Щуриков, передает УкрАгроКонсалт.



«И сегодня на мощностях завода можно, в том числе, то же самое зерно переваливать. Имеем мощности и огромный ресурс это делать. Это даст возможности задействовать коллектив», — сказал Щуриков.



По его словам, переваливать зерно можно было бы на базе перевалки карбамида или использовать для этой новой деятельности 3,2 га свободной земли, которая есть у предприятия, с возможным строительством элеватора в будущем.



Николай Щуриков уточнил, что расширенное заседание наблюдательного совета пройдет в Киеве совместно с профкомом предприятия в связи с критической ситуацией, сложившейся на ОПЗ.



Он отметил, что основной вопрос, который будет рассматриваться на нем — как сохранить химическое производство и коллектив, численность которого уже сократилась с 4 тыс. до чуть более 2,8 тыс.



«Единственный орган, который может принять решение о судьбе завода, — это наблюдательный совет», — подчеркнул первый замглавы правления.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод провел новый конкурс по выбору партнёра, который будет использовать мощности предприятия для производства карбамида и аммиака из собственного сырья.





