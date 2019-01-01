На Одесском припортовом заводе хотят начать переваливать зерно

17:28 08.01.2019 0 комментариев Украина

Наблюдательный совет Одесского припортового завода уже на этой неделе рассмотрит возможность начать перевалку зерна на мощностях предприятия.

Об этом сообщил первый заместитель главы правления Николай Щуриков, передает УкрАгроКонсалт.

«И сегодня на мощностях завода можно, в том числе, то же самое зерно переваливать. Имеем мощности и огромный ресурс это делать. Это даст возможности задействовать коллектив», — сказал Щуриков.

По его словам, переваливать зерно можно было бы на базе перевалки карбамида или использовать для этой новой деятельности 3,2 га свободной земли, которая есть у предприятия, с возможным строительством элеватора в будущем.

Николай Щуриков уточнил, что расширенное заседание наблюдательного совета пройдет в Киеве совместно с профкомом предприятия в связи с критической ситуацией, сложившейся на ОПЗ.

Он отметил, что основной вопрос, который будет рассматриваться на нем — как сохранить химическое производство и коллектив, численность которого уже сократилась с 4 тыс. до чуть более 2,8 тыс.

«Единственный орган, который может принять решение о судьбе завода, — это наблюдательный совет», — подчеркнул первый замглавы правления.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод провел новый конкурс по выбору партнёра, который будет использовать мощности предприятия для производства карбамида и аммиака из собственного сырья.



 



Ещё на эту тему:

19:56 20.11.2017
Одесский припортовый завод остановил производство
14:36 26.10.2017
Одесский ОПЗ запустил установку по производству аммиака / Видео
11:38 02.08.2017
Любашевку хотят превратить в промышленный центр Одесской области
12:37 26.07.2017
Одесский машиностроительный завод начал производить мини-АЗС с компьютерным управлением / Фото
00:03 20.05.2017
Азербайджанский предприниматель инвестировал 7 млн евро в асфальтный завод в Украине
17:14 11.05.2017
ОПЗ может обанкротиться из-за решения суда в пользу компании Фирташа
23:42 21.03.2017
Колумбийский университет США создаст проект модернизации Заплазского сахарного завода в Одесской области
14:52 10.03.2017
В Украине хотят реконструировать нeфтeпepepабатывающий завод
09:33 08.09.2016
В Одессе возрождают военный завод по производству ДОТов и мобильных блокпостов / Фото
08:23 22.08.2016
Николаевский «Океан» может получить нового собственника
08:35 19.08.2016
В Херсоне подписали меморандум о производстве электробусов
10:24 30.06.2016
Херсонский машиностроительный завод спустя 2 года повторно презентует свои дождевальные машины / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
Все новости страны
Греция Греция
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
Все новости страны
Россия Россия
16:38 08.01.2019
Путин ввел в строй СПГ-терминал на случай гипотетической газовой блокады Калининградской области со стороны Литвы
15:02 08.01.2019
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
13:55 08.01.2019
В России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М" для Военно-морского флота
18:18 06.01.2019
ВМФ Ирана и России готовятся к совместным военно-морским играм в регионе Каспийского моря
Все новости страны
Румыния Румыния
19:58 08.01.2019
Румунія назвала чотири слогани свого головування в ЄС
19:39 04.01.2019
Румунія надала 85 стипендій для українських студентів
15:01 02.01.2019
Румунія очолить головування Ради ЄС в обстановці розбіжностей із Євросоюзом
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
Все новости страны
Турция Турция
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
10:57 08.01.2019
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России
13:31 02.01.2019
Мраморное море возле известного курортного города, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров / Фото
Все новости страны
Украина Украина
21:05 08.01.2019
ЄСПЛ підтвердили, що отримали від України заяву у "належній формі" щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки
20:50 08.01.2019
В Киеве огласили приговор пособнику крымских оккупантов
20:35 08.01.2019
Британський депутат надіслав листи захопленим РФ українським морякам
20:20 08.01.2019
Блокада Азовського моря керується з окупованого Криму - експерт
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс