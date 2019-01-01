Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що військовополонених моряків, утримуваних в Російській Федерації, вдасться звільнити до виборів.



Про це він заявив в ефірі «1+1», передає Главком.



Клімкін зазначив, що Росія «буде грати на вибори».



«Ми не просто всіх активізували. Всім прекрасно зрозуміло, що спочатку буде суд, РФ буде грати на вибори. Тобто це не означає, що вони не можуть бути звільнені до виборів, але буде гра технологічна на вибори, і це стосується не тільки моряків, це 100%. Я чекаю, що нам вдасться (звільнити моряків до виборів, - ред.)… Ми на це працюємо», - заявив міністр.



Нагадаємо, 7 січня Україна подала позов до Європейського суду щодо порушення прав українських моряків, яких захопила РФ.



Як відомо, усі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими.



