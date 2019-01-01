Находящийся под санкциями крымский отель получил миллионную премию от правительства РФ
|16:17 08.01.2019
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|Крым
Находящийся в санкционном списке США санаторно-курортный комплекс "Мрия" в оккупированном Крыму получил премию размером в миллион рублей за развитие туризма в 2018 году.
Распоряжение о присуждении премии в области туризма за 2018 год было опубликовано на сайте правительства России, передают Примечания.
В сообщении пресс-службы отмечается, что при отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России. Всего на рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 27 проектов.
Выплаты в миллион рублей также получили еще девять компаний, который находятся в Краснодарском крае, Тюменской, Орловской, Тверской и Ленинградской областях.
Комплекс "Мрия" (Mriya Resort & SPA) расположен примерно в 20 км от Ялты. Комплекс 8 ноября попал под санкции США.
Позже сообщалось, что российский Сбербанк не планирует продавать санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA в аннексированном Крыму, который в начале ноября подпал под американские санкции.
Напомним, президент России Владимир Путин 23.11.18 провел расширенное заседание президиума Государственного совета в отеле Мрия. В связи с приездом Путина РФ закрыло всю прибрежную зону ЮБК.
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