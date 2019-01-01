Находящийся в санкционном списке США санаторно-курортный комплекс "Мрия" в оккупированном Крыму получил премию размером в миллион рублей за развитие туризма в 2018 году.

Распоряжение о присуждении премии в области туризма за 2018 год было опубликовано на сайте правительства России, передают Примечания.

В сообщении пресс-службы отмечается, что при отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России. Всего на рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 27 проектов.

Выплаты в миллион рублей также получили еще девять компаний, который находятся в Краснодарском крае, Тюменской, Орловской, Тверской и Ленинградской областях.

Комплекс "Мрия" (Mriya Resort & SPA) расположен примерно в 20 км от Ялты. Комплекс 8 ноября попал под санкции США.

Позже сообщалось, что российский Сбербанк не планирует продавать санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA в аннексированном Крыму, который в начале ноября подпал под американские санкции.

Напомним, президент России Владимир Путин 23.11.18 провел расширенное заседание президиума Государственного совета в отеле Мрия. В связи с приездом Путина РФ закрыло всю прибрежную зону ЮБК.