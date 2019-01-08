Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры

15:51 08.01.2019 0 комментариев Армения

Правительство Армении и компания «Газпром Армения» с 8 января начинают новый этап переговоров.

В их повестке — повышение цены на российский газ для закавказской республики на границе с 1 января 2019 года и влияние этого повышения на социально-экономическое положение армянских потребителей, сообщает EA Daily.

По прогнозу исполняющего обязанности вице-премьера Армении Мгера Григоряна, ведущего переговоры от имени правительства республики, двусторонние обсуждения могут продлиться месяцы. Григорян отметил, что до тех пор, пока не будет полной ясности, «Газпром Армения» не станет обращаться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) страны с заявкой на пересмотр тарифов. 

По итогам продлившихся несколько месяцев переговоров Россия повысила цену на поставляемый Армении природный газ, объявив 31 декабря, что в 2019 году цена со 150 долларов повысится до 165 долларов за 1000 кубометров.

По словам Григоряна, на этом этапе переговоров они будут обсуждать эффективность работы и структуру расходов «Газпром Армения», а в российской компании будут проведены исследования в результате которых планируется изучить размер понесенных «Газпром Армения» убытков. Директор стопроцентной армянской «дочки» российского «Газпрома» Грант Тадевосян в ноябре прошлого года заявил, что с 2016 года, уже в течение двух лет российская компания-монополист работает в убыток — ежегодно теряя 13,4 млрд драмов ($ 27,7 млн).

Если в вопросе ценообразования у «Газпром Армения» будут проблемы, возможно, он и обратится в КРОУ с целью повышения тарифа для населения. Такой сценарий развития не исключает советник премьер-министра Армении по экономическим вопросам Артак Манукян. По его мнению, в краткосрочной перспективе есть пути повышения эффективности работы «Газпром Армения», однако для предотвращения нежелательных последствий следует искать долгосрочные решения.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Ваге Давтян убежден, что действующий тариф на газ внутри страны возможно снизить на 25%, однако он опасается, что повторится сценарий 2013 года и в результате неповышения тарифа государство накопит долги.

В ответ на эти опасения и.о. вице-премьера Мгер Григорян заявил, что переговоры будут проходить так, чтобы в будущем страна не встала перед подобными проблемами.

Между тем, ранее в беседе с журналистами и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что не видит политического подтекста в повышении цены на российский газ. Он также не смог указать конкретный срок, в течение которого тариф на газ для местных потребителей не изменится.

Напомним, в Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома.

 



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