В Анкаре прошла встреча турецкой делегации во главе с пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном и делегации США во главе с советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Переговоры состоялись в Президентском комплексе за закрытыми дверями и длились 2 часа 10 минут, сообщает Анадолу.

В состав турецкой делегации вошли заместитель главы МИД Седат Онал, заместитель министра национальной обороны Юнус Эмре Караосманоглу, заместитель главы Национальной разведывательной организации Джемалеттин Челик и другие официальные лица.

С американской стороны в переговорах приняли участие председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, спецпредставитель международной коалиции Джеймс Джеффри и другие.

Переговоры советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына в Анкаре по вопросу вывода американских войск из Сирии прошли в позитивном ключе. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз.

По его словам, Болтон выразил удовлетворение встречей с Калыном по вопросу скорейшего вывода американских войск с северо-востока Сирии.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сторонам предстоит обсудить еще много вопросов.

Маркиз также отметил наличие между Турцией и США тесных двусторонних отношений.