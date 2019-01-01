В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
|15:27 08.01.2019
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|Турция
В Анкаре прошла встреча турецкой делегации во главе с пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном и делегации США во главе с советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Переговоры состоялись в Президентском комплексе за закрытыми дверями и длились 2 часа 10 минут, сообщает Анадолу.
В состав турецкой делегации вошли заместитель главы МИД Седат Онал, заместитель министра национальной обороны Юнус Эмре Караосманоглу, заместитель главы Национальной разведывательной организации Джемалеттин Челик и другие официальные лица.
С американской стороны в переговорах приняли участие председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, спецпредставитель международной коалиции Джеймс Джеффри и другие.
Переговоры советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына в Анкаре по вопросу вывода американских войск из Сирии прошли в позитивном ключе. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз.
По его словам, Болтон выразил удовлетворение встречей с Калыном по вопросу скорейшего вывода американских войск с северо-востока Сирии.
Пресс-секретарь подчеркнул, что сторонам предстоит обсудить еще много вопросов.
Маркиз также отметил наличие между Турцией и США тесных двусторонних отношений.
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