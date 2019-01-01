Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

12:55 08.01.2019 0 комментариев Турция

Турция с 10:50 по Киеву во вторник, 8 января, закрыла пролив Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на портового оператора GAC Shipping Turkey, передает Интерфакс.

Турецкие власти пока не могут прогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов.

Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.



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