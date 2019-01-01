США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»

15:02 08.01.2019 0 комментариев Россия

США загрожують накласти санкції на швейцарську компанію, яка займається спорудженням газогону «Північний потік-2». Мова йде про компанію Allseas.

Про це повідомляє ресурс EU Observer із посиланням на німецьке видання Handelsblatt, передає  Главком.  

Вашингтон погрожує піти на такий крок, якщо дана компанія не припинить роботи по прокладці газогону. Такий розвиток подій обговорюють в уряді ФРН.

Allseas веде свою діяльність із Нідерландів. І саме ця компанія має до кінця 2020 року прокласти 90% газогону «Північний потік-2».

Нагадаємо, єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер заявив, що трубопровід «Північний потік -2» вже давно будується і не можна так просто зупинити його будівництво. 



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