У Миколаєві на базі Навчального центру Військово-Морських сил Збройних сил України під керівництвом командувача ВМСУ адмірала Ігоря Воронченка та за участю представників командування флоту, керівників органів військового управління та командирів військових частин було підбито підсумки діяльності флоту за 2018 рік.

"Основні зусилля за минулий рік були спрямовані на виконання програми розвитку Військово-Морських сил Збройних сил України. Оптимізовано систему управління, нарощено спроможності берегового та морського компоненту, розгорнуто сили та засоби ВМС в акваторії та на узбережжі Азовського моря", - наводить слова І.Воронченка прес-центр Командування ВМС ЗСУ, передає Інтерфакс-Україна.

В інформації зазначено, що протягом року було успішно реалізовано такі завдання, як створення бойових частин, комплектування сучасними зразками озброєння, поліпшення соціально-побутової бази, перехід на нову систему харчування за каталогом.

"У цілому діяльність флоту була спрямована на реалізацію завдань з реформування структури виду та приведення його до стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні.

Перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Талалай у своїй доповіді розповів про подальшу роботу Збройних сил у рамках програми "Перспективна модель ЗС України на період до 2021 року".

Після завершення заходу командувач ВМС визначив основні напрями та пріоритети функціонування ВМС України в 2019 році.