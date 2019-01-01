Депутат Бундестага и председатель бременского земельного отделения правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Франк Магниц подвергся нападению и был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Об этом сообщили в местной полиции, передает DW.

«Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В полиции уточнили, что ищут свидетелей происшествия», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «АдГ», лица всех троих нападавших были скрыты под масками. В правоохранительных органах не исключают, что атаковавшие преследовали политические мотивы.

"Делегация немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии" посещала оккупированный Крым. После визитов члены «делегации» заявляли, что в оккупированном Крыму нет нарушений прав человека и призывали мир снять санкции с РФ. В августе 2018-го в составе т.н. "делегации" из Германии, приехавшей в Крым, чтобы «получить достоверную информацию о жизни на оккупированном Россией полуострове, был и Франк Магниц.

Правительство Германии критически отреагировало на поездки немецких депутатов в оккупированный Крым, ведь Берлин придерживается позиции непризнания аннексии полуострова.

Фото с сайта DW