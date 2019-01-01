В соответствии с распорядком полетов, представленном в Агентстве гражданской авиации, турецкая авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять регулярные полеты по воздушной линии Анкара-Тбилиси-Анкара.

Авиарейсы будут выполняться с 18 января до конца зимнего навигационного сезона (29 марта), сообщает Грузия.Online.

Летать будут воздушные суда типа Boeing B737. По информации агентства, авиарейсы будут выполняться два раза в неделю, каждый понедельник и пятницу.

Анкара-Тбилиси-Анкара является новым направлением и регулярного воздушного сообщения по этой линии ранее не было.



Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии присвоило авиакомпании Turkish Airlines разрешение, необходимое для выполнения регулярных полетов, 4 января 2019 года.