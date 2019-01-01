Экипаж корабля "Василий Быков" флота оккупантов провел учение по борьбе за живучесть
|13:16 08.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Экипаж патрульного корабля "Василий Быков" Черноморского флота страны-оккупанта провел учение по борьбе за живучесть.
Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на в отдел информационного обеспечения ЧФ.
В ходе учения был отработан сценарий, по которому в одном из отсеков патрульного корабля произошло возгорание и задымление.
В пресс-слкужбе отметили, что в ходе борьбы за живучесть экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также были отработаны взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.
Тренировка по ликвидации реального очага возгорания проходила в специальном учебно-тренировочном комплексе на территории Новороссийской военно-морской базы.
Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения.
Напомним, Василий Быков стал первым кораблем проекта 22 160, вошедшим в состав ВМФ страны-оккупанта.
Ещё на эту тему:
Україна направила ЄСПЛ повноцінну заяву проти Росії з вимогою визнати незаконним арешт моряків
Зі справи українських моряків у Росії робитимуть показовий процес
Президенти України і Туреччини обговорили шляхи звільнення українців з-за грат у РФ
Москва намагається дестабілізувати українське Приазов’я, щоб прокласти суходільний коридор до анексованого Кримського півострова
Дезінформаційна кампанія Кремля на тему Азовського моря розпочалася ще наприкінці 2017 року
Хронологія кризи в Азовському морі: Підсумки за грудень 2018