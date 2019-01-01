Экипаж корабля "Василий Быков" флота оккупантов провел учение по борьбе за живучесть

13:16 08.01.2019 0 комментариев Крым

Экипаж патрульного корабля "Василий Быков" Черноморского флота страны-оккупанта провел учение по борьбе за живучесть.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на в отдел информационного обеспечения ЧФ. 

В ходе учения был отработан сценарий, по которому в одном из отсеков патрульного корабля произошло возгорание и задымление.

В пресс-слкужбе отметили, что в ходе борьбы за живучесть экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также были отработаны взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.

Тренировка по ликвидации реального очага возгорания проходила в специальном учебно-тренировочном комплексе на территории Новороссийской военно-морской базы.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения.

Напомним, Василий Быков стал первым кораблем проекта 22 160, вошедшим в состав ВМФ страны-оккупанта.



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