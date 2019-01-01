В России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М" для Военно-морского флота

13:55 08.01.2019 0 комментариев Россия

Работы по созданию для Военно-морского флота крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км ведутся в России.

Об этом сообщил во вторник, 8 января, ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что создание "Калибра-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года, "ракета должна быть передана флоту до конца действия программы".

Источник добавил, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами.

"Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т", - отметил он.

По словам собеседника агентства, новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки.

"Калибр-М" предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс "Калибр". По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км.

Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ".

"Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.



Ещё на эту тему:

19:19 04.12.2018
В 22 триллиона рублей обойдется "повышение боевых возможностей" России
11:36 04.12.2018
НАТО обсудит нарушение Россией Договора о РСМД на уровне глав МИД
10:55 30.11.2018
Россия вывела на орбиту три новых российских военных спутника
20:25 23.11.2018
Шесть боевых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили на вооружение ЮВО страны агрессора / Фото
16:57 09.11.2018
Нехватка денег задержала изготовление надстройки для корвета "Дерзкий"
11:02 07.11.2018
США обвинили Россию в несоблюдении закона о контроле над химоружием
19:36 16.10.2018
На военной базе в Абхазии российские военные отрабатывают разведку наземных и морских целей
14:58 16.10.2018
РФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта "Светляк" / Фото
20:59 27.09.2018
Индия окончательно решила приобрести у РФ пять комплексов С-400
14:30 24.09.2018
Россия передаст ракетные комплексы С-300 сирийским военным, сбившим российский Ил-20.
17:25 14.09.2018
Россия отказалась от украинских комплектующих для военной техники
08:55 14.09.2018
Загоризонтные радиолокаторы России "накроют колпаком" всю Европу / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
Все новости страны
Греция Греция
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
Все новости страны
Россия Россия
16:38 08.01.2019
Путин ввел в строй СПГ-терминал на случай гипотетической газовой блокады Калининградской области со стороны Литвы
15:02 08.01.2019
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
13:55 08.01.2019
В России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М" для Военно-морского флота
18:18 06.01.2019
ВМФ Ирана и России готовятся к совместным военно-морским играм в регионе Каспийского моря
Все новости страны
Румыния Румыния
19:39 04.01.2019
Румунія надала 85 стипендій для українських студентів
15:01 02.01.2019
Румунія очолить головування Ради ЄС в обстановці розбіжностей із Євросоюзом
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
Все новости страны
Турция Турция
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
10:57 08.01.2019
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России
13:31 02.01.2019
Мраморное море возле известного курортного города, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров / Фото
Все новости страны
Украина Украина
17:01 08.01.2019
Клімкін сподівається, що моряків звільнять з російського полону до виборів
16:17 08.01.2019
Находящийся под санкциями крымский отель получил миллионную премию от правительства РФ
14:42 08.01.2019
У ВМС України підбили підсумки діяльності в 2018 році та визначили основні пріоритети роботи в 2019 році
14:15 08.01.2019
В Германии избили политика, незаконно посещавшего оккупированный Крым / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс