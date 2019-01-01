Работы по созданию для Военно-морского флота крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км ведутся в России.

Об этом сообщил во вторник, 8 января, ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что создание "Калибра-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года, "ракета должна быть передана флоту до конца действия программы".

Источник добавил, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами.

"Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т", - отметил он.

По словам собеседника агентства, новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки.

"Калибр-М" предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс "Калибр". По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км.

Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ".

"Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.