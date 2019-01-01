Порт ТИС перевалил больше всего грузов по итогам 2018 года, следует из оперативных данных портовых операторов опрошенных «Портами Украины».

Так, порт ТИС обработал 25,7 млн тонн грузов.

Порт Николаева без учета МСП «Ника-Тера» - 23,8 млн тонн.

Одесский порт – 22 млн тонн.

В Черноморске с учетом грузооборота Черноморского рыбного порта – 21,5 млн тонн.

«Южный» (без порта ТИС) – 17 млн тонн.

Портовых операторов, переваливших больше 5 млн тонн, мы вычленили как отдельных участников рейтинга.

В этой связи следует отметить показатели МСП «Ника-Тера», который находится в акватории Николаевского порта – 5,1 млн тонн.