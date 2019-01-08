Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов оккупированного Крыма / Карта, фото
|12:01 08.01.2019
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|Крым
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter, передает РИА Новости.
По данным портала, беспилотник утром, 7 января, вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе.
Вечером того же дня аппарат пролетел вдоль Черноморского побережья России и приблизился к береговой линии в районе оккупированного Севастополя на расстояние 33 километров, после чего в 23:00 направился на аэродром базирования.
В тот же день у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он закончил миссию в 22:50 по московскому времени.
Издание отмечает, что в Минобороны РФ неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.
Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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