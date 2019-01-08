Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter, передает РИА Новости.

По данным портала, беспилотник утром, 7 января, вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе.

Вечером того же дня аппарат пролетел вдоль Черноморского побережья России и приблизился к береговой линии в районе оккупированного Севастополя на расстояние 33 километров, после чего в 23:00 направился на аэродром базирования.

В тот же день у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он закончил миссию в 22:50 по московскому времени.

Издание отмечает, что в Минобороны РФ неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka