Фрегат протиповітряної оборони ВМФ Нідерландів HNLMS Evertsen (F805) протягом наступних шести місяців буде головним кораблем Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).

Даний фрегат залишив порт приписки Ден-Хельдер 5 січня.



Про це повідомляє ресурс Naval Today, передає Главком.



В рамках роботи Другої постійної військово-морської групи НАТО корабель Нідерландів буде брати участь в патрулюванні Середземного і Чорного морів. Також кораблі Туреччини, Канади і Греції будуть брати участь в патрулюваннях SNMG2 протягом першої половини цього року.



До цього протягом другого півріччя 2018 року інший голландський фрегат ППО HNLMS De Ruyter (F804) очолював Другу постійну військово-морську групу НАТО.



Відповідні функції щодо керівництва даним з’єднанням кораблів Альянсу Амстердам отримав від Лондона наприкінці червня у 2018 році.

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Фрегати класу De Zeven Provinciën - це надзвичайно просунуті фрегати протиповітряної оборони та командування фронтонами Королівського флоту Нідерландів ( Koninklijke Marine ). Цей клас кораблів також відомий як LCF ( Luchtverdedigings- en commandofregat , ППО і командний фрегат).

Загальна характеристика

Тип: Повітряна оборона і командна фрегата

Переміщення: 6,050 тонн (повне навантаження)

Довжина: 144,24 м (473,2 м)

Промінь: 18,80 м (61,7 м)

Чернетка: 5,18 м (17,0 футів)

Встановлена ​​потужність: 4 × Wärtsilä - Дизель-генератори DeutzD620 V12 , 1680 кВт (2250 к.с.)

Робота:

Комбінований дизель і газ

2 × Wärtsilä 16 V26 морських дизельних двигунів , 5,1 МВт (6800 к.с.) кожен

2 × Rolls Royce Spey SM 1C газові турбіни , 19.5 МВт (26.100 к.с.) кожна

2 × пропелерні вали , 5-лопатеві гвинти керованого кроку

Швидкість: 30 вузлів (56 км / год; 35 миль / год)

Діапазон: 4 000 нм (7400 км; 4600 миль) при 18 вузлах (33 км / год; 21 миль / год)

Доповнення: 30 офіцерів, 202 рейтинги

Датчики та системи обробки:

Thales Nederland SMART-Lрадіолокаційне спостереження на великій відстані

Thales Nederland APAR повітря і поверхні пошуку, відстеження і наведення РЛС ( I група )

Навігаційний радар DECCA NAV

Thales Nederland Scout (низька ймовірність перехоплення) радіолокаційний пошук на поверхні / навігації

Системи спостереження та спостереження інфрачервоного діапазону IRIS Sirius IRST

Система оптичного спостереження та спостереження Thales Nederland Mirador

Atlas Elektronik DSQS-24C корпус встановлений сонар

Система МК XII IFF

Електронні війни та приманки:

2 × Thomson Racal (нині Thales ) Шабля ECM свита

4 × Sippican Hycor SRBOC MK36 пускова установка

1 × AN / SLQ-25 торпедний приманка Nixie

Озброєння:

Зброя:

1 × Oto Melara 127 мм / 54 пістолет подвійного призначення

2-4 × Browning M2 12.7mm кулемети

4-6 × FN MAG 7,62-мм кулемети

1-2 × Воротар CIWS

Ракети:

40-клітинна вертикальна система запуску Mk.41

32 × SM-2 IIIA ракети «земля-повітря»

32 × ракетно- випрямлені ракетиморського воробья

8 × Гарпун протикорабельні ракети

2 × twin MK32 Mod 9 торпедні пускові установки з торпедами Raytheon MK46 Mod 5

Літаки перевозяться: 1 × вертоліт NH-90

Авіаційні об'єкти: Ангар і льотна палуба для 1 вертольота середнього розміру

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