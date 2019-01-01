В Николаеве, в 299-й бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова состоялась первая летная смена в наступившем 2019 году.

Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на пресс-службу 299-й бригады.

Военные летчики во время первой летной смены оттачивали летное и боевое мастерство, выполняли облет авиационной техники и готовы по первому приказу действовать по назначению, отметили в пресс-службе.

Фото: Информационное Сопротивление