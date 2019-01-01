В Николаеве в бригаде тактической авиации состоялась первая в 2019 году летная смена / Фото
|11:18 08.01.2019
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|Украина
В Николаеве, в 299-й бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова состоялась первая летная смена в наступившем 2019 году.
Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на пресс-службу 299-й бригады.
Военные летчики во время первой летной смены оттачивали летное и боевое мастерство, выполняли облет авиационной техники и готовы по первому приказу действовать по назначению, отметили в пресс-службе.
Фото: Информационное Сопротивление
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