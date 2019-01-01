Первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова началось во вторник, 8 января, в Турции.

В конце ноября 2018 года ррокуратура Анкары направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение, сообщает ТАСС.

По делу проходят 28 подозреваемых. Среди них главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен, а также бывший госслужащий Шахин Согют, который якобы отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

Как сообщил судья, некоторые из подозреваемых находятся за рубежом, в связи с этим они не предстанут во вторник перед судом. На скамье подсудимых оказались в общей сложности 18 подозреваемых, четверо из них находятся в тюрьме и участвуют в судебном процессе по средству видеосвязи.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на отношения Турции и России".

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован.

Сообщалось, что следственные органы Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова, которого застрелили в 2016 году.