Оккупированные Крым и Севастополь включили в ТОП неблагоприятных регионов РФ для нового бизнеса

10:29 08.01.2019 0 комментариев Крым

Оккупированные Россией  Крым и Севастополь вместе с 13 субъектами РФ являются самыми неблагоприятными регионами для нового бизнеса.

Об этом заявили авторы исследования о состоянии малого и среднего предпринимательства для ориентированного на коммерсантов журнала Inc, передают Примечания.

Вместе с оккупированными Крымом и Севастополем отрицательную оценку в исследовании журнала Inc.получили Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Архангельская область, Еврейская автономная область, Кировская, Костромская и Магаданская области, Краснодарский край, Республика Коми, Тыва, Марий Эл и Хакасия.

В исследовании среди прочего указано, что оккупированный Крым  (и еще девять субъектов РФ — Дагестан, Челябинская область, Тыва, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Краснодарский край, Республика Алтай и Чечня) является регионом с минимальной выживаемостью малого/среднего бизнеса.

Оккупированный Севастополь включен в перечень регионов (вместе с Питером, Москвой, Калининградской и Новосибирской областями, Краснодарским краем, Магаданской и Сахалинской областями, Камчатским и Приморским краями) с наименьшим числом жителей на каждого малого/среднего предпринимателя.

Исследование составлялось с учетом учетом доли субъектов бизнеса, переживших первый год существования, и годового процентного изменения числа малых и средних компаний, также учитывалась численность населения в регионе и количество жителей на каждую небольшую компанию, пояснил журнал Inc.



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