Керченський міст на розвиток окупованого Криму не вплине, він потрібен тільки військовим - експерт

10:08 08.01.2019 0 комментариев Крым

Експерт з питань Криму, головний редактор порталу BlackSeaNews, голова наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко розповів про те, для чого російським окупантам знадобилося будівництво моста на аннексірованній півострів.

Про це Клименко розповів в інтерв'ю виданню Апостроф 6 січня.

Керченський міст просто замінив собою замінив пороми, вважає експерт.

"Наприкінці 2014-го рішенням “Укрзалізниці” було припинено залізничне сполучення, а наприкінці 2015 відбулася громадянська блокада. Вона припинила будь-які перевезення з материкової частини країни. Після цього РФ була змушена значно розширити поромне сполучення. Якщо раніше через Керченську протоку ходило два автомобільних і три залізничних поромів, то протягом 2016-го їх стало двадцять. Вони повністю забезпечували потреби Криму в товарах і пасажирах. Тепер, коли вони не потрібні, їх поставили на приколі в Керчі й вирішують, що робити з ними далі. Тобто революції ніякої не сталося: те, що возили пороми, зараз возять автомобілі по мосту", - розповів Клименко.

За оцінкою головного редактора порталу BlackSeaNews, будівництво залізничної гілки Керченського моста (за планами закінчиться наприкінці 2019 року) на економіку окупованого Кріма впливу не матиме. Судячи з усього, це не дуже й потрібно - зараз в Криму немає дефіциту товарів широкого вжитку, будівельних чи промислових матеріалів. Залізниця матиме більше значення для військової логістики.

"Щоб перевезти полк чи бригаду, треба декілька сотень залізничних вагонів. Пором може взяти 6-8 вагонів. Тобто, щоб перевезти полк, порому треба сходити туди й назад декілька десятків разів. А по залізничному мосту вони пройдуть декількома ешелонами. Тож залізниця значно покращить військову логістику, але на економіку Криму не дуже вплине. Революції там не буде, бо весь процес прийшов до певного стабільного стану", - розповів Клименко.

Ситуацію з туризмом в окупованому Криму будівництво моста практично не змінило.

"Якщо об’єктивно, то ми зафіксували до 7-8% зростання туристичного потоку після відкриття мосту. Але це не так і багато, та й цікавить людей, напевно, більше “стройка века”. Тобто багато людей просто поїхали подивитися, що ж воно таке там збудовано за їхні гроші. Вони подивились пару днів та й поїхали назад, додому. Турист же це той, хто приїздить на 10-12 чи й більше днів. А оці поїздки - то так, екскурсія", - додав експерт. 

 



Ещё на эту тему:

10:29 08.01.2019
Оккупированные Крым и Севастополь включили в ТОП неблагоприятных регионов РФ для нового бизнеса
14:27 07.01.2019
"Кримське прокляття" продовжує працювати.Затонув черговий фігурант "Кримського чорного списку"
18:01 04.01.2019
Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму / Документ
17:37 04.01.2019
Выезд с Ай - Петри заблокирован лавиной, люди расчищают дорогу своими силами / Фото
16:01 02.01.2019
Оккупанты заявили о рекордном количестве сельди выловленной в Черном и Азовском морях
14:11 02.01.2019
На Херсонщині через викиди із заводу "Титан", розташованого в анексованому Криму, інвестори відмовилися будувати завод
10:07 01.01.2019
Ключові питання в 2019 році будуть стосуватися прісної води для Криму, стабільності "Керченського моста" і ситуації в Азовському морі
18:33 29.12.2018
Оккупанты собираются отправить буровые установки «Черноморнефтегаза» на сирийский шельф
13:01 28.12.2018
Оккупанты испытывают дефицит морского тоннажа для перевозки грузов в Сирию
10:29 28.12.2018
Окупанти парканом відгородили Крим від материкової України
16:11 21.12.2018
Оккупанты планируют взять в аренду суда для торговли с Сирией
10:41 21.12.2018
Окупований Крим. Підсумки п'ятого "турсезону" - кількість туристів
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
Все новости страны
Греция Греция
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
Все новости страны
Россия Россия
16:38 08.01.2019
Путин ввел в строй СПГ-терминал на случай гипотетической газовой блокады Калининградской области со стороны Литвы
15:02 08.01.2019
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
13:55 08.01.2019
В России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М" для Военно-морского флота
18:18 06.01.2019
ВМФ Ирана и России готовятся к совместным военно-морским играм в регионе Каспийского моря
Все новости страны
Румыния Румыния
19:39 04.01.2019
Румунія надала 85 стипендій для українських студентів
15:01 02.01.2019
Румунія очолить головування Ради ЄС в обстановці розбіжностей із Євросоюзом
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
Все новости страны
Турция Турция
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
10:57 08.01.2019
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России
13:31 02.01.2019
Мраморное море возле известного курортного города, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров / Фото
Все новости страны
Украина Украина
17:28 08.01.2019
На Одесском припортовом заводе хотят начать переваливать зерно
17:01 08.01.2019
Клімкін сподівається, що моряків звільнять з російського полону до виборів
16:17 08.01.2019
Находящийся под санкциями крымский отель получил миллионную премию от правительства РФ
14:42 08.01.2019
У ВМС України підбили підсумки діяльності в 2018 році та визначили основні пріоритети роботи в 2019 році
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс