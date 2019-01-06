Експерт з питань Криму, головний редактор порталу BlackSeaNews, голова наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко розповів про те, для чого російським окупантам знадобилося будівництво моста на аннексірованній півострів.

Про це Клименко розповів в інтерв'ю виданню Апостроф 6 січня.



Керченський міст просто замінив собою замінив пороми, вважає експерт.



"Наприкінці 2014-го рішенням “Укрзалізниці” було припинено залізничне сполучення, а наприкінці 2015 відбулася громадянська блокада. Вона припинила будь-які перевезення з материкової частини країни. Після цього РФ була змушена значно розширити поромне сполучення. Якщо раніше через Керченську протоку ходило два автомобільних і три залізничних поромів, то протягом 2016-го їх стало двадцять. Вони повністю забезпечували потреби Криму в товарах і пасажирах. Тепер, коли вони не потрібні, їх поставили на приколі в Керчі й вирішують, що робити з ними далі. Тобто революції ніякої не сталося: те, що возили пороми, зараз возять автомобілі по мосту", - розповів Клименко.

За оцінкою головного редактора порталу BlackSeaNews, будівництво залізничної гілки Керченського моста (за планами закінчиться наприкінці 2019 року) на економіку окупованого Кріма впливу не матиме. Судячи з усього, це не дуже й потрібно - зараз в Криму немає дефіциту товарів широкого вжитку, будівельних чи промислових матеріалів. Залізниця матиме більше значення для військової логістики.



"Щоб перевезти полк чи бригаду, треба декілька сотень залізничних вагонів. Пором може взяти 6-8 вагонів. Тобто, щоб перевезти полк, порому треба сходити туди й назад декілька десятків разів. А по залізничному мосту вони пройдуть декількома ешелонами. Тож залізниця значно покращить військову логістику, але на економіку Криму не дуже вплине. Революції там не буде, бо весь процес прийшов до певного стабільного стану", - розповів Клименко.



Ситуацію з туризмом в окупованому Криму будівництво моста практично не змінило.

"Якщо об’єктивно, то ми зафіксували до 7-8% зростання туристичного потоку після відкриття мосту. Але це не так і багато, та й цікавить людей, напевно, більше “стройка века”. Тобто багато людей просто поїхали подивитися, що ж воно таке там збудовано за їхні гроші. Вони подивились пару днів та й поїхали назад, додому. Турист же це той, хто приїздить на 10-12 чи й більше днів. А оці поїздки - то так, екскурсія", - додав експерт.