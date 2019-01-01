Через сильний снігопад на півострові Халкідікі в Греції оголошено режим надзвичайного стану - температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля.



Як пише «Главком», проливні дощі та снігопади, що накрили північ і захід Греції, ускладнили повсякденне життя в цих регіонах.



Через ожеледицю заборонено рух низкою доріг Македонії і Фракії, у школах деяких районів Греції скасували заняття.



Також негода пошкодила ЛЕП у Салоніках, також виникли перебої в залізничному сполученні.



Найближчим часом підвищення температури повітря в Греції не очікується.



Минулого тижня Болгарія закрила два пункти пропуску на кордоні з Грецією.



5 січня також повідомлялося, що у Греції була знайдена мертвою літня жінка, ще двоє чоловіків зникли безвісти через хуртовину, що вирує.