У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
|09:55 08.01.2019
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|Греция
Через сильний снігопад на півострові Халкідікі в Греції оголошено режим надзвичайного стану - температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля.
Як пише «Главком», проливні дощі та снігопади, що накрили північ і захід Греції, ускладнили повсякденне життя в цих регіонах.
Через ожеледицю заборонено рух низкою доріг Македонії і Фракії, у школах деяких районів Греції скасували заняття.
Також негода пошкодила ЛЕП у Салоніках, також виникли перебої в залізничному сполученні.
Найближчим часом підвищення температури повітря в Греції не очікується.
Минулого тижня Болгарія закрила два пункти пропуску на кордоні з Грецією.
5 січня також повідомлялося, що у Греції була знайдена мертвою літня жінка, ще двоє чоловіків зникли безвісти через хуртовину, що вирує.
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