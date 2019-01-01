Десантний корабель США USS Fort McHenry проведе три дні в румунському порту Констанца, після чого візьме участь у спільних навчаннях з румунським фрегатом King Ferdnand.



Про це в понеділок, 7 січня, повідомила прес-служба ВМС Румунії, передає Главком.



«Вийшовши з порту в четвер, 10 січня, USS Fort McHenry і фрегат King Ferdinand проведуть серію спільних навчальних заходів у територіальних водах Румунії і в міжнародних водах Чорного моря», - йдеться в повідомленні.



Також представник Шостого флоту ВМС США Кайл Рейнс вказав, що перебування американського десантного корабля в Чорному морі не порушує міжнародного права.



«Ми регулярно працюємо в Чорному морі відповідно до міжнародного права і Конвенції Монтре та продовжимо це робити», - заявив Рейнс.



Раніше повідомлялося, що доковий десантний корабель Fort McHenry пройшов протоки Дарданелли і Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря.



Відповідно до Конвенції Монтре від 1936 року, перебування військових кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря не може тривати довше 21 доби.