Великий десантний корабель ВМС США Fort McHenry знаходиться в Чорному морі відповідно до Конвенції про режим проток і не порушує норм міжнародного права.

Про це повідомляє УНН із посиланням на кореспондента ТАСС, який спілкувався з представником ВМС США Джеффрі Дорсі.

“Ми регулярному працюємо у Чорному морі відповідно до міжнародного права і Конвенції Монтре (про статус проток 1936 року — ред.) і будемо продовжувати це робити”, — сказав Дорсі.

За його словами, корабель попрямував в Чорне море відповідно до встановленого плану.

Раніше в понеділок, 7 січня десантний корабель ВМС США Fort McHenry зайшов в румунський порт Констанцу у Чорному морі.

Корабель Fort McHenry може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Також на борту корабля розміщений майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

Після цього, сторожовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації був відправлений до корабля Fort McHenry для “контролю” в акваторії Чорного моря.