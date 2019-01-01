Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
|08:27 08.01.2019
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|Болгария
Болгарський бізнесмен Ніколай Банєв, заарештований ще в жовтні 2017 року за ухиляння від сплати податків, відмивання грошей і зловживання службовим становищем, обвинувачується в лобіюванні інтересів Росії на території Болгарії.
Про це поінформував заступник генерального прокурора Болгарії Іван Гешев, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Під час обшуку в камері, де утримувався Ніколай Банєв, в коробці з-під соку було виявлено телефон, за яким заарештований розмовляв з російськими лобістами. Після проведення експертизи телефону і роздруківки розмов слідчим вдалося з'ясувати, що Банєву пропонували створити в Болгарії Євразійську народну партію, яка займалася б лобіюванням інтересів Росії на території нашої країни», - повідомив Гешев.
За його словами, Банєв також мав намір просити політичного притулку в Росії.
Заступник генпрокурора особливо підкреслив, що подібні дії підпадають під статтю про державну зраду.
Бізнесмена Банєва було заарештовано в жовтні 2017 року на території Франції, після чого він був екстрадований до Болгарії. На батьківщині йому пред'явили обвинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і незаконному привласненні коштів. Статок Банєва оцінюється більш ніж півмільярда євро.
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