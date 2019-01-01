В анексованому Росією Криму госпіталізували кримськотатарського активіста Асана Чапуха, який є фігурантом "справи Веджіє Кашка".

Як повідомив 7 січня адвокат Айдер Азаматов, Чапуха відправили до шостої міської лікарні Сімферополя, передає Українська Правда.

"Чапуху сьогодні вночі стало раптово погано. Його терміново госпіталізували у 6 міську лікарню Сімферополя у важкому стані для надання медичної допомоги", - зазначив Азаматов.

Адвокат додав, що 9 січня у Київському "суді" Сімферополя має відбутися чергове засідання у "справі Веджіє Кашка".

Нагадаємо,

23 листопада 2017 року у різних районах Криму відбулися обшуки у будинках кримських татар та затримання активістів національного руху за підозрою у нібито "вимаганні в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Під час обшуків були затримані Бекір Дегерменджі, Куртсеіт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують ч.2 ст.163 Кримінального кодексу РФ (вимагання, вчинене групою осіб).

Ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка померла після затримань кримських активістів.