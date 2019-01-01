Україна направила в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повноцінну заяву проти Росії з вимогою визнати незаконним арешт наших моряків, які 25 листопада були захоплені Росією в районі Керченської протоки.

Про це уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Хто весь Святвечір закінчує міждержавну заяву проти Росії щодо порушення прав українських моряків, ті Секретаріт уповноваженого з ЄСПЛ. Уряд України виконав інструкції Суду та подав 7 січня 2019 г. повноцінну заяву у справі # 55855/18. Уряд вимагає визнання Судом факту порушення Російською Федерацією прав 24-х українських моряків в ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопаду 2018 р., їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності. Уряд України вважає що при цьому були порушені ст.ст. 2, 3, 5, 6 та 38 Конвенції", - сказано у повідомлені.