"Кримське прокляття" продовжує працювати.Затонув черговий фігурант "Кримського чорного списку"

14:27 07.01.2019 0 комментариев Крым

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє:

Сьогодні, 7 січня, вранці в умовах сильного шторму на шляху з порта Азов (РФ) до Порта Самсун (Туреччина) затонув черговий фігурант "Кримського чорного списку" VOLGO BALT 214 с азербайджансько-українським екіпажем...

Заходив до окупованої Керчі та Феодосії в 2014-15. Половина екіпажу загинула. Ну скільки ж разів можна казати морякам - перевіряйте кримських порушників, бо вони тонуть один за одним, бо це судна, яких власником не жалко...

Сталося це 7 січня 2019 приблизно о 7:10 за київським часом в 77 милях (142 км) на північ від Самсуна. На борту судна - 3000 тон вугілля.

Розламався навпіл.

Турки спасли 7 за допомогою гелікоптерів, підняли 6-х загиблих.

Список екіпажу додаємо. Кого врятували - на жаль, неясно. Капітан і старпом - з Азербайджану, решта 11 - громадяне України.

Азербайджанські ЗМІ кажуть, що громадян Азербайджану серед врятованих немає. Відомо, що врятували жінку-кока. Решту - шукайте на фото та відео в турецьких ЗМІ... Наприклад - https://www.aa.com.tr/…/samsun-aciklarinda-batan-ge…/1357713

Старе судно "річка-море", 40 років, належить турецькій фірмі ORBITAL SHIP MANAGEMENT CO Block B, Apartmani 13, Nadide Sokak 110, Mehmetnezihiozmen M, Gungoren, 34169 Istanbul, Turkey.

IMO: 8841644, MMSI: 355333000, Call Sign: 3FTV5, Flag: Panama [PA], AIS Vessel Type: Cargo, Gross Tonnage: 2516
Deadweight: 3492 t, Length Overall x Breadth Extreme: 113.87m × 13.23m, Year Built: 1978

Дякую кримськотатарським друзям з Туреччини за пильність та допомогу в перекладі



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