"Кримське прокляття" продовжує працювати.Затонув черговий фігурант "Кримського чорного списку"
|14:27 07.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє:
Сьогодні, 7 січня, вранці в умовах сильного шторму на шляху з порта Азов (РФ) до Порта Самсун (Туреччина) затонув черговий фігурант "Кримського чорного списку" VOLGO BALT 214 с азербайджансько-українським екіпажем...
Заходив до окупованої Керчі та Феодосії в 2014-15. Половина екіпажу загинула. Ну скільки ж разів можна казати морякам - перевіряйте кримських порушників, бо вони тонуть один за одним, бо це судна, яких власником не жалко...
Сталося це 7 січня 2019 приблизно о 7:10 за київським часом в 77 милях (142 км) на північ від Самсуна. На борту судна - 3000 тон вугілля.
Розламався навпіл.
Турки спасли 7 за допомогою гелікоптерів, підняли 6-х загиблих.
Список екіпажу додаємо. Кого врятували - на жаль, неясно. Капітан і старпом - з Азербайджану, решта 11 - громадяне України.
Азербайджанські ЗМІ кажуть, що громадян Азербайджану серед врятованих немає. Відомо, що врятували жінку-кока. Решту - шукайте на фото та відео в турецьких ЗМІ... Наприклад - https://www.aa.com.tr/…/samsun-aciklarinda-batan-ge…/1357713
Старе судно "річка-море", 40 років, належить турецькій фірмі ORBITAL SHIP MANAGEMENT CO Block B, Apartmani 13, Nadide Sokak 110, Mehmetnezihiozmen M, Gungoren, 34169 Istanbul, Turkey.
IMO: 8841644, MMSI: 355333000, Call Sign: 3FTV5, Flag: Panama [PA], AIS Vessel Type: Cargo, Gross Tonnage: 2516
Deadweight: 3492 t, Length Overall x Breadth Extreme: 113.87m × 13.23m, Year Built: 1978
Дякую кримськотатарським друзям з Туреччини за пильність та допомогу в перекладі
Ещё на эту тему:
Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму / Документ
Выезд с Ай - Петри заблокирован лавиной, люди расчищают дорогу своими силами / Фото
Оккупанты заявили о рекордном количестве сельди выловленной в Черном и Азовском морях
На Херсонщині через викиди із заводу "Титан", розташованого в анексованому Криму, інвестори відмовилися будувати завод
Ключові питання в 2019 році будуть стосуватися прісної води для Криму, стабільності "Керченського моста" і ситуації в Азовському морі
Оккупанты собираются отправить буровые установки «Черноморнефтегаза» на сирийский шельф
Окупанти парканом відгородили Крим від материкової України
Оккупанты планируют взять в аренду суда для торговли с Сирией
Окупований Крим. Підсумки п'ятого "турсезону" - кількість туристів
Ще одне втрачене (турецьке) судно з кримського "чорного списку" тоне біля берегів Туреччини с вантажем кримської соди / Фото
Крымские СМИ занялись разжиганием межнациональной розни / Видео