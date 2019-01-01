Как сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) страны оккупанта, в пункте базирования кораблей Черноморского флота РФ экипаж малого противолодочного корабля (МПК) проекта 1124М «Ейск» провёл учение по приготовлению корабля к бою и походу.

На корабле была сыграна команда приготовления к бою и походу, после которой экипаж выполнил комплекс мероприятий перед выходом в море. Были проверены все системы, командиры боевых частей доложили о готовности к выходу в море, корабль полностью перешёл от береговой системы энергообеспечения на корабельную, сообщает КрымPRESS.

В ходе учения был выполнен осмотр и проворачивание вооружения корабля, в том числе реактивно-бомбомётной установки РБУ-6000 и зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА».