Черноморский флот страны оккупанта провел учение по приготовлению корабля к бою
|12:20 07.01.2019
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|Крым
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) страны оккупанта, в пункте базирования кораблей Черноморского флота РФ экипаж малого противолодочного корабля (МПК) проекта 1124М «Ейск» провёл учение по приготовлению корабля к бою и походу.
На корабле была сыграна команда приготовления к бою и походу, после которой экипаж выполнил комплекс мероприятий перед выходом в море. Были проверены все системы, командиры боевых частей доложили о готовности к выходу в море, корабль полностью перешёл от береговой системы энергообеспечения на корабельную, сообщает КрымPRESS.
В ходе учения был выполнен осмотр и проворачивание вооружения корабля, в том числе реактивно-бомбомётной установки РБУ-6000 и зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА».
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