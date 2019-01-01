Сторожевой корабль ЧФ РФ "Пытливый" наблюдает за американским десантным транспорт-доком Fort McHenry
|12:10 07.01.2019
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Сторожевой корабль Черноморского флота России "Пытливый" наблюдает за действиями американского десантного корабля в акватории Черного моря.
Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
В российском военном ведомстве пояснили, что сторожевым кораблем ЧФ выполняется "комплекс мероприятий по контролю за действиями" Fort McHenry.
В Минобороны России уточнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года.
По состоянию на 09:30 мск 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.
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