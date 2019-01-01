«За последние годы сотрудничество между военно-морскими силами Ирана и России, а также региона Каспийского моря укрепилось».

Об этом сказал командующий иранским военно-морским флотом контр-адмирал Хоссейн Ханзади корреспонденту Mehr News в воскресенье, 6 января.

Мы установили очень хорошие и долгосрочные отношения со странами в регионе Каспийского моря, которые сегодня приняли традиционную форму, и страны региона хорошо понимают друг друга. Ханзади отметил, что Каспийское море полностью окружено сушей, и его безопасность обеспечивается странами, граничащими с регионом.

«Каспийское море теперь является моделью для обеспечения мира, стабильности и дружбы, и все страны, граничащие с регионом, придерживаются того же подхода», - сказал командующий ВМС Ирана, добавив, что «прибрежные государства Каспийского моря будут предотвращать и однозначно противодействовать присутствию любых стран".

Он охарактеризовал предстоящие совместные военно-морские учения Ирана и России как еще одно поле для расширения двустороннего сотрудничества, отметив, что совместные учения между двумя странами, безусловно, приведут нас к стратегическому и тактическому сотрудничеству на очень высоком уровне в море.