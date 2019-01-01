Десантний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США в складі елементів 22-ї морської експедиційної групи США здійснює перехід через Дарданелли до Чорного моря.

Про це повідомила прес-служба 6 Флоту США на сторінці у Twitter, передає Український мілітарний портал.

Цей корабель може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Для їх висадки на борту передбачено розміщення десантних кораблів на повітряній подушці LCACs (до 5 одиниць) або десантних катерів LCM-6s (до 21 одиниці).

Також на борту корабля розміщений майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

Десантний корабель USS Fort McHenry (LSD-43) Фото: Вікіпедія

Його короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 16 100 тонн

Довжина: 186,0 метрів

Ширина: 26,0 метрів

Осадка: 5,0 метрів

Екіпаж: 22 офіцери 391 моряк

Швидкість: 22 вузли

Десантомісткість: 504 бійців

Озброєння: 2×25-мм Mk 38

2×20-мм Phalanx CIWS

6×12,7-мм M2 Browning

2×RIM-116 Rolling Airframe Missile

22-а морська експедиційна група (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) є однією з семи морських експедиційних груп, що існують в морській піхоті США . Це робоча група морської піхоти з чисельністю близько 2200 осіб.

Раніше до Чорного моря зайшло судно SLNC York з військовим вантажем, що вже дійшов до порту Константа у Румунії.