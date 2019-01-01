Морська експедиційна група США йде до Чорного моря
|17:40 06.01.2019
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Десантний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США в складі елементів 22-ї морської експедиційної групи США здійснює перехід через Дарданелли до Чорного моря.
Про це повідомила прес-служба 6 Флоту США на сторінці у Twitter, передає Український мілітарний портал.
Цей корабель може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Для їх висадки на борту передбачено розміщення десантних кораблів на повітряній подушці LCACs (до 5 одиниць) або десантних катерів LCM-6s (до 21 одиниці).
Також на борту корабля розміщений майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.
Десантний корабель USS Fort McHenry (LSD-43) Фото: Вікіпедія
Його короткі технічні характеристики:
Водотоннажність: 16 100 тонн
Довжина: 186,0 метрів
Ширина: 26,0 метрів
Осадка: 5,0 метрів
Екіпаж: 22 офіцери 391 моряк
Швидкість: 22 вузли
Десантомісткість: 504 бійців
Озброєння: 2×25-мм Mk 38
2×20-мм Phalanx CIWS
6×12,7-мм M2 Browning
2×RIM-116 Rolling Airframe Missile
22-а морська експедиційна група (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) є однією з семи морських експедиційних груп, що існують в морській піхоті США . Це робоча група морської піхоти з чисельністю близько 2200 осіб.
Раніше до Чорного моря зайшло судно SLNC York з військовим вантажем, що вже дійшов до порту Константа у Румунії.
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