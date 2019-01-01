Оккупанты учились стрелять по морским целям из ракетного комплекса "Бал"
|17:17 06.01.2019
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|Крым
Расчеты противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" провели на оккупированном Крымском полуострове учения по нанесению ударов по морским целям.
Об этом сообщила в воскресенье, 6 января, журналистам пресс-служба Черноморского флота РФ, передает ТАСС.
"В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота провел плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что ракетчики выдвинулись в назначенные районы, отработали развертывание техники, размещение на позициях, выполнили задачи по смене боевого порядка, а затем по смене местоположения после применения оружия. В ходе маневров соблюдены все временные нормативы, проведены условные, то есть электронные, пуски ракет.
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