Американське космічне агентство (NASA) відклало на невизначений час візит до США керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна який знаходиться під санкціями США за його роль в анексії Криму в 2014 році.

Про це пише USA Today, передає Українська Правда.

Директор NASA Джим Брайденстайн під тиском конгресменів вирішив перенести на невизначений термін візит Рогозіна.

"NASA повідомило російському космічному агентству "Роскосмос", що запланований візит генерального директора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який в даний час планувався на лютий 2019 року, необхідно відкласти", - заявила прес-секретар Брайденстайна Меган Пауерс.

Нова дата візиту не була визначена.

З критикою візиту Рогозіна виступили сенатори-демократи Марк Уорнер і Джинн Шехіна, член комітету з асигнувань, який фінансує NASA.

"Послання Америки Кремлю має бути однозначним - у дій є наслідки", - заявила Шехіна.

"Запрошення адміністратора Брайденстайна Дмитру Рогозіну, одному з провідних архітекторів кремлівської кампанії агресії проти сусідів, знецінює наше послання і підриває основні цілі національної безпеки США", - підкреслила вона.

Рогозін був одним з десятків росіян, проти яких були введені санкції адміністрацією президента США Барака Обами за участь в анексії Криму. Санкції включають заборону на в'їзд в США і заморожування деяких активів, що знаходяться в банках США.

Запрошення Рогозіна було погоджено заздалегідь, і міністерство фінансів США в червні надало дозвіл Рогозіну відвідати США.