Зі справи українських моряків у Росії робитимуть показовий процес

14:00 05.01.2019 0 комментариев Крым

Майже одразу після захоплення українських моряків російськими морськими прикордонниками у Керченській протоці стало зрозуміло, що з цієї справи в Росії будуть робити показовий процес.

Про це заявив адвокат захопленого Росією командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка — Ілля Новіков, повідомляє Громадське.

«На кінець першого чи другого дня з'явилося розуміння, що з цієї справи будуть робити показовий процес. Це буде справа не про те, щоб їх якимось чином замучити, закатувати та змусити зізнатися. Це буде справа про те, що ось наші російські кордони священі, неприступні й ми доведемо це кожному», — сказав Новіков у радіефірі російської станції «Эхо Москвы».

Він також згадав, що всім морякам неправильно визначили термін перебування під вартою як міру запобіжного заходу, — «Кваплячись, їм визначили неправильну дату, це також цікавий момент».

Новіков назвав українських моряків військовополоненими відповідно до Женевської конвенції. Та зазначив, що суд та слідство в Росії називає їх «звичаними злочинцями», адже «війни ж немає», мовляв «не тягніть сюди політику, її тут немає».

Адвокат додав, що незалежно від позиції Росії, у неї є зобов'язання перед Женевською конвенцією й «вона повинна їх дотримуватися».

«Наш випадок досить простий: це військовослужбовці іншої держави, які були захоплені внаслідок збройного конфлікту. По ним стріляли, розуміючи, що стріляють по військовим, і розуміючи, що можуть вбити», — сказав Новіков.

Зазначимо, що так званий Верховий суд анексованого Криму відхилив 20 з 20 поданих апеляційу справах українських моряків (адвокати ще чотирьох моряків не подали апеляційні скарги). 20 морякам зменшили термін утримання під вартою на один день — до 24 січня 2019 року.

Раніше Путін заявив, що питання обміну українських моряків можна розглядати після завершення кримінальної справи. Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.



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