Президент України Петро Порошенко і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів у Стамбулі обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства, посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі, а також заходи для звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

"Окрему увагу було приділено заходам з метою звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць, а також забезпечення прав громадян України, в тому числі кримських татар, на території Криму в умовах російської окупації", - повідомили в АП.

Глава держави також високо оцінив незмінну підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та окремо подякував за співавторство Турецької Республіки у схваленій в грудні 2018 року резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації російською стороною Криму та Азову.

Президенти двох країн відзначили позитивну динаміку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також зростання взаємних туристичних потоків.