Президенти України і Туреччини обговорили шляхи звільнення українців з-за грат у РФ
|13:00 05.01.2019
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|Крым
Президент України Петро Порошенко і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів у Стамбулі обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства, посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі, а також заходи для звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Окрему увагу було приділено заходам з метою звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць, а також забезпечення прав громадян України, в тому числі кримських татар, на території Криму в умовах російської окупації", - повідомили в АП.
Глава держави також високо оцінив незмінну підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та окремо подякував за співавторство Турецької Республіки у схваленій в грудні 2018 року резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації російською стороною Криму та Азову.
Президенти двох країн відзначили позитивну динаміку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також зростання взаємних туристичних потоків.
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