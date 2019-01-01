Румунія надала 85 стипендій для українських студентів

19:39 04.01.2019 0 комментариев Румыния

Румунія надала 85 стипендій для українських студентів на навчання у румунських закладах вищої освіти.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки, передає Укрінформ.

"Міністерство закордонних справ Румунії та Міністерство національної освіти Румунії надають 85 стипендій для навчання у закладах вищої освіти. Стипендіати зможуть здобути рівень магістра або бакалавра, а також навчатися в аспірантурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання проходитиме румунською мовою, тому студенти, які не володіють мовою на достатньому рівні, мають пройти підготовчий курс протягом року. Після цього вони складають мовний іспит на базі вишу або надають сертифікат підтвердження рівня володіння румунською (щонайменше В1) відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Термін подання документів - 28 лютого 2019 року.

Докладна інформація про конкурс та перелік необхідних документів доступна на сайті МЗС Румунії.



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