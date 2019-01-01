Дезінформаційна кампанія Кремля на тему Азовського моря розпочалася ще наприкінці 2017 року

19:00 04.01.2019 0 комментариев Крым

Дезінформаційна кампанія Кремля на тему Азовського моря розпочалася ще наприкінці 2017 року, поступово стаючи все більш інтенсивною та готуючи інформаційне поле для реальних подій.

Про це повідомляє проект "ЄС проти дезінформації" (EUvsDisinfo), який спеціалізується на боротьбі з дезінформацією з боку Росії, передає Укрінформ.

"Кінець року супроводжувався серйозною ескалацією в Азовському морі, коли Росія захопила три українські кораблі та їх команду після відкриття вогню 25 листопада. Але дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря розпочалася понад рік тому і поступово ставала інтенсивнішою", - йдеться у повідомленні проекту, організованого оперативною групою зі стратегічних комунікацій (East Stratcom Task Force), яка була створена зовнішньополітичною службою ЄС.

Зазначається, що в серпні 2017 року російська пропаганда стала поширювати фейк про те, що Україна поглиблює дно Азовського моря з тим, щоб кораблі НАТО могли зайти до нього. У липні 2018 року був запущений новий фейк про те, що Україна нібито займається отруєнням холерою Азовського моря, а у вересні 2018 року – новий фейк про "ініційовані Заходом провокації на узбережжі Азовського моря". У жовтні 2018 року кремлівська пропаганда активно "розганяла" інформацію про те, що Азовське море нібито є російським "внутрішнім морем". А вже після збройного захоплення кораблів ВМС України поширювалася російська деза про те, що ці кораблі нібито було отруєні Сполученими Штатами.

"Справа Азовського моря демонструє довгу партію дезінформаційної кампанії, ціллю якої є не лише відвернути увагу та перекрутити факти, але й підготувати інформаційне поле заздалегідь для подій, які можуть відбутися в реальності", - підкреслили в EUvsDisinfo.

Європейські дослідники підрахували, що з 1001 фейка російської пропаганди протягом 2018 року 461 стосувався України, яка зображувалася як "нацистська держава".



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