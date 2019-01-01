Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму / Документ

18:01 04.01.2019 0 комментариев Крым

Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму.

Об этом 4 января в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров, передает Гордон.

"В одном из документов российских спецслужб, о которых нам стало известно в последнее время, утверждается, что "на территорию Российской Федерации с целью совершения диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы". Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам "разведуправления войск национальной гвардии России", однако уж очень колоритным нам показался состав этой "диверсионной группы", – написал он.

Чубаров отметил, что, в частности, в документе указаны фамилии директора средней общеобразовательной школы в Херсонской области, докторанта одного из турецких вузов, а также просто "не менее хороших и честных людей".

"Мы не исключаем, что эти бредовые утверждения, содержащиеся в "ориентировке", уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, либо готовятся к внесению в ближайшее время", – добавил он. 

Чубаров подчеркнул, что связался с некоторыми лицами из списка, они сообщили, что находятся по месту своего "постоянного проживания на материковой Украине". 



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