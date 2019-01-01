Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму / Документ
|18:01 04.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму.
Об этом 4 января в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров, передает Гордон.
"В одном из документов российских спецслужб, о которых нам стало известно в последнее время, утверждается, что "на территорию Российской Федерации с целью совершения диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы". Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам "разведуправления войск национальной гвардии России", однако уж очень колоритным нам показался состав этой "диверсионной группы", – написал он.
Чубаров отметил, что, в частности, в документе указаны фамилии директора средней общеобразовательной школы в Херсонской области, докторанта одного из турецких вузов, а также просто "не менее хороших и честных людей".
"Мы не исключаем, что эти бредовые утверждения, содержащиеся в "ориентировке", уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, либо готовятся к внесению в ближайшее время", – добавил он.
Чубаров подчеркнул, что связался с некоторыми лицами из списка, они сообщили, что находятся по месту своего "постоянного проживания на материковой Украине".
Ещё на эту тему:
Выезд с Ай - Петри заблокирован лавиной, люди расчищают дорогу своими силами / Фото
Оккупанты заявили о рекордном количестве сельди выловленной в Черном и Азовском морях
На Херсонщині через викиди із заводу "Титан", розташованого в анексованому Криму, інвестори відмовилися будувати завод
Ключові питання в 2019 році будуть стосуватися прісної води для Криму, стабільності "Керченського моста" і ситуації в Азовському морі
Оккупанты собираются отправить буровые установки «Черноморнефтегаза» на сирийский шельф
Окупанти парканом відгородили Крим від материкової України
Оккупанты планируют взять в аренду суда для торговли с Сирией
Окупований Крим. Підсумки п'ятого "турсезону" - кількість туристів
Ще одне втрачене (турецьке) судно з кримського "чорного списку" тоне біля берегів Туреччини с вантажем кримської соди / Фото
Крымские СМИ занялись разжиганием межнациональной розни / Видео
Москва держит оккупированный Крым за Недороссию