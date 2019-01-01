Выезд с Ай - Петри заблокирован лавиной, люди расчищают дорогу своими силами / Фото
|17:37 04.01.2019
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|Крым
Внимание! Администрация города! МЧС! Мы получили вот такое сообщение с Ай - Петри....
По информации из соцсетей дорогу на Ай- Петри заблокровало лавиной.
Ветер, снег МЧС не дозвонится пишут пользователи.
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