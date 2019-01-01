Оккупированный Крым экспортировал за год 200 тысяч тонн зерна – вдвое меньше прошлогоднего.

Об этом сообщил журналистам "министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, передает ИА Зерно Он-Лайн.

"В прошлом году за пределы Крыма было вывезено 400 тысяч тонн зерна, в этом – около 200 тысяч, из которых до 40 тысяч – в Сирию", – сказал он.

Как пояснил "министр", снижение связано с урожайностью: из-за засухи Крым собрал в этом году меньше 1 млн тонн зерна, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1,7 млн.

"Власти" оккупированного Крыма рассчитывают, что в следующем году объем экспорта, в том числе за рубеж, вырастет. "Они готовы покупать, желание большое", – отметил Рюмшин, говоря о Сирии.

Как сообщалось ранее, оккупированный Крым получил рекордно низкий урожай зерновых в 2018 году из-за засухи. Урожайность составила 16 центнеров с гектара при средней для полуострова – 32 центнера.