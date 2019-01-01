Около 200 тысяч тонн зерна было экспортировано в 2018 году из оккупированного Крыма

17:01 04.01.2019 0 комментариев Крым

Оккупированный Крым экспортировал за год 200 тысяч тонн зерна – вдвое меньше прошлогоднего.

 Об этом сообщил журналистам "министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, передает ИА Зерно Он-Лайн.

"В прошлом году за пределы Крыма было вывезено 400 тысяч тонн зерна, в этом – около 200 тысяч, из которых до 40 тысяч – в Сирию", – сказал он.

Как пояснил "министр", снижение связано с урожайностью: из-за засухи Крым собрал в этом году меньше 1 млн тонн зерна, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1,7 млн.

"Власти" оккупированного Крыма рассчитывают, что в следующем году объем экспорта, в том числе за рубеж, вырастет. "Они готовы покупать, желание большое", – отметил Рюмшин, говоря о Сирии.

Как сообщалось ранее, оккупированный Крым получил рекордно низкий урожай зерновых в 2018 году из-за засухи. Урожайность составила 16 центнеров с гектара при средней для полуострова – 32 центнера.



Ещё на эту тему:

10:23 18.12.2018
Оккупационные "власти" Крыма не вошли в перечень регионов РФ для получения субсидий на развитие туристских маршрутов
16:12 17.12.2018
На содержание оккупированного Крыма в 2019 году РФ потратит 150 млрд рублей
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
13:25 08.11.2018
Оккупанты решили провести над крымчанами "налоговый эксперемент"
10:40 29.10.2018
В Крыму владельцам мини-отелей оккупанты грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий"
17:02 24.10.2018
В оккупированном Крыму эксперимент по введению курортного сбора стартует с мая 2019 года
08:02 08.10.2018
Оккупанты заявили что потратили на медицину и образование 30 млрд рублей
13:30 04.10.2018
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео
15:15 02.10.2018
Полную остановку завода Крымский Титан оккупанты считают "непозволительной роскошью"
15:12 22.08.2018
Самыми убыточными в оккупированном Крыму стали гостиничный бизнес и предприятия общепита
10:13 21.08.2018
В оккупированном Крыму собрали первые 5 миллионов рублей земельного налога
08:53 10.08.2018
Жители оккупированного Крыма впервые заплатят налог на землю
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
Все новости страны
Болгария Болгария
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
Все новости страны
Молдова Молдова
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
Все новости страны
Россия Россия
14:00 03.01.2019
Авиация ЧФ России в 2018 году отработала в акваториях Черного и Средиземного морей поражение крылатых ракет
18:21 02.01.2019
Черноморский флот РФ в 2018 году провел 200 различных учений
09:30 30.12.2018
ЧФ страны агрессора похвастался количеством "ходовых суток" и пройденных морских миль
14:31 28.12.2018
Российский алюминиевый гигант назначил нового председателя правления для снятия санкций США
Все новости страны
Румыния Румыния
19:39 04.01.2019
Румунія надала 85 стипендій для українських студентів
15:01 02.01.2019
Румунія очолить головування Ради ЄС в обстановці розбіжностей із Євросоюзом
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
Все новости страны
Турция Турция
13:31 02.01.2019
Мраморное море возле известного курортного города, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров / Фото
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
Все новости страны
Украина Украина
20:00 04.01.2019
Москва намагається дестабілізувати українське Приазов’я, щоб прокласти суходільний коридор до анексованого Кримського півострова
19:00 04.01.2019
Дезінформаційна кампанія Кремля на тему Азовського моря розпочалася ще наприкінці 2017 року
18:01 04.01.2019
Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в оккупированном Крыму / Документ
17:37 04.01.2019
Выезд с Ай - Петри заблокирован лавиной, люди расчищают дорогу своими силами / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс