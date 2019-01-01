Около 200 тысяч тонн зерна было экспортировано в 2018 году из оккупированного Крыма
|17:01 04.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Оккупированный Крым экспортировал за год 200 тысяч тонн зерна – вдвое меньше прошлогоднего.
Об этом сообщил журналистам "министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, передает ИА Зерно Он-Лайн.
"В прошлом году за пределы Крыма было вывезено 400 тысяч тонн зерна, в этом – около 200 тысяч, из которых до 40 тысяч – в Сирию", – сказал он.
Как пояснил "министр", снижение связано с урожайностью: из-за засухи Крым собрал в этом году меньше 1 млн тонн зерна, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1,7 млн.
"Власти" оккупированного Крыма рассчитывают, что в следующем году объем экспорта, в том числе за рубеж, вырастет. "Они готовы покупать, желание большое", – отметил Рюмшин, говоря о Сирии.
Как сообщалось ранее, оккупированный Крым получил рекордно низкий урожай зерновых в 2018 году из-за засухи. Урожайность составила 16 центнеров с гектара при средней для полуострова – 32 центнера.
Ещё на эту тему:
Оккупационные "власти" Крыма не вошли в перечень регионов РФ для получения субсидий на развитие туристских маршрутов
Оккупанты решили провести над крымчанами "налоговый эксперемент"
В Крыму владельцам мини-отелей оккупанты грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий"
В оккупированном Крыму эксперимент по введению курортного сбора стартует с мая 2019 года
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео
Полную остановку завода Крымский Титан оккупанты считают "непозволительной роскошью"
Самыми убыточными в оккупированном Крыму стали гостиничный бизнес и предприятия общепита
Жители оккупированного Крыма впервые заплатят налог на землю