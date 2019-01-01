Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме

16:39 04.01.2019 0 комментариев Грузия

По предварительным данным за январь-ноябрь 2018 года, из международного туризма Грузия получила 3 миллиарда долларов США дохода, показатель в течение одного года увеличился на 485 миллионов долларов (+19,3%).

По суммарным показателям 2017 года поступления из иностранного туризма в Грузии составляли 2,7 миллиардов (2,704,339,872) долларов (рост +28,1%), что на 594 миллиона долларов больше аналогичного показателя прошлого года, передает Бизнес Грузия

Доля туризма во внутреннем валовом продукте по данным I-III квартала 2018 года составляет 7,6%. Рост по сравнению с минувшим годом +19%.

По суммарным данным 2017 года, доля в общем внутреннем продукте составила 6,8%. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года +11,5%.

В 2018 году в лучших рейтингах влиятельных мировых организаций и изданий Грузию назвали безопасным и привлекательным с туристической точки зрения государством.



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