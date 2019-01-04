Російська сторона для дискредитації готує обвинувачення України в нібито підготовці терористичних актів в окупованих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) і в анексованому Криму.

Про це повідомило міністерство оборони України у Twitter, передає Еспресо.

"Російський режим для посилення антиукраїнської інформаційної кампанії і виправдання агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні планує сфабрикувати чергові інформаційні приводи для дискредитації України", - сказав спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, російська сторона готує обвинувачення для України в нібито підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і АР Крим.

Він також сказав, що не виключається проведення Росією диверсій на власних об'єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС, порти, мости, підприємства, що використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті і т.д. із подальшим обвинуваченням української сторони в причетності до їх вчинення.

"Наголошуємо, що ці дії є черговою провокацією Російської Федерації проти України", - сказав Мотузяник.