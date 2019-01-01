Все больше иностранных граждан продают свою недвижимость в Болгарии. В этом типе сделок болгарские покупатели уже достигают 60% всех покупателей курортной недвижимости на море и около 70% покупателей на зимнем курорте Банско.

Это видно из исследования международного агентства недвижимости Newestate.bg, сообщает Novinite.

Продавцами в основном являются россияне, которые постепенно покидают рынок из-за ухудшения экономической ситуации в их стране. Например, девальвация рубля делает их поездку в Болгарию и обслуживание их недвижимости в стране достаточно дорогими.

Помимо болгар, существует стандартный интерес со стороны покупателей из Западной Европы, а также повышенный интерес со стороны покупателей из Польши и Израиля.

Стандартный спрос связан с недвижимостью за 15 - 25 000 евро с целью использовать ее для отдыха на неделе и аренды в остальное время.

"Эта тенденция обусловлена привлекательными ценами, которые достигают до 300 евро за кв. м в Банско и до 400 евро - на морском побережье. Важно также и то, что у болгар видимо более хорошая покупательная способность благодаря увеличению доходов и возможности взять дешевые ипотечные кредиты”, - прокомментировал Горян Вырбанов из Newestate.bg.

New Estate - бизнес-проект, основанный в 2005 году в Лондоне четырьмя предпринимателями. Постепенно компания зарекомендовала себя как основная организация, обслуживающая иностранцев-владельцев недвижимостью в Болгарии. Сегодня в ней работает более 30 человек из Болгарии, Великобритании, России, Греции и Украины.